勝預期！中國4月美元計出口增8.1%　進口減0.2%

中國海關總署公布，以美元計價，4月份進出口總值5,352億美元(下同)，按年升4.6%；當中，出口總值按年增8.1%，進口總值按年減0.2%，同勝預期。首4個月，中國進出口總值19,693.7億元，按年升1.3%，出口總值升6.4%，進口總值跌5.2%。

以人民幣計價，4月份，中國貨物貿易進出口總值3.84萬億元人民幣(下同)，增長5.6%。其中，出口2.27萬億元，增長9.3%；進口1.57萬億元，增長0.8%。首4個月進出口總值14.14萬億元，較去年同期增長2.4%，出口及進口總值分別增長7.5%和下降4.2%。

首4個月，東協為中國第一大貿易夥伴，與東協貿易總值為2.38萬億元，增長9.2%，佔外貿總值16.8%；歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值增長1.1%至1.78萬億元，佔12.6%。美國為中國第三大貿易夥伴，貿易總值為1.44萬億元，下降2.1%，佔10.2%；其中，對美國出口1.07萬億元，下降1.5%；自美國進口3,699.5億元，下降3.7%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來各地各部門合力應對外部衝擊，推動中國經濟持續回升向好，外貿延續平穩成長態勢。 4月進出口增長較第一季加快，其中出口增幅擴大、進口由降轉增，展現出較強韌性。從進出口商品看，高技術產品表現突出，首4個月進出口增長7.4%；從經營主體看，民營企業進出口增長6.8%，佔整體進出口總值的56.9%，拉動同期中國整體進出口增長3.7個百分點。