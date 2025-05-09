Expedia首季虧損擴大49%　下調全年預訂及收入預測

旅遊網站Expedia上季蝕2億美元，按年擴大49%；收入29.88億美元，按年升3%。由於年初美國國內及入境旅遊需求低於預期，Expedia下調全年總預訂量及收入預測。

財務總監Scott Schenkel在業績電話會議表示，預計2025年總預訂量及收入將增長2至4%。該公司2月時預料增長率為4至6%。

Schenkel指，「特別是美國的需求比預期弱，考慮到我們三分二的業務來自美國，這是一個不利因素。」他補充，來自加拿大的入境預訂量下降近30%，導致美國入境旅遊總量下降7%。

Expedia表示，第一季其酒店、航班、汽車租賃及度假屋預訂平台的總預訂額達314.51億美元，低於分析師平均預期的318億美元；客戶透過Expedia的旅遊網站(包括Expedia.com、Hotels.com及短期租賃市場Vrbo)總共預訂1.07億晚，也低於預期。

Expedia尤其容易受到美國旅遊需求及消費者可自由支配開支方面的經濟不確定性所影響。相較之下，Booking和Airbnb等競爭對手的收入主要來自海外。