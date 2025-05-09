狂人政策難料！亞洲超級富豪減持美國資產避險

美國總統特朗普大打關稅戰，令全球金融市場動盪，美股、美債與美元3大資產更曾出現「三殺」局面。外媒報道，亞洲部分最富有家族正削減對美國資產的敞口，原因是特朗普的關稅令美國的前景變得難以估計。

報道指，一家為中國億萬富豪管理資產的家族辦公室，已完全撤離其在美國的資產，並將收益轉移至亞洲。有歐洲最大私人銀行之一的高管稱，近期全球富裕客戶及機構的拋售規模，是過去30年以來從未見過，這可能只是更長期轉變的開始。此外，亞洲一位銀行高層從投資組合剝離60%的美國資產，認為持有現金及黃金更安全。

報道又指，約10家管理幾十億美元資產的超級富豪家族辦公室及顧問，正減少敞口或凍結投資，主要是美股及美債，並提及政策急劇變動、不確定性及經濟衰退的風險。

總部位於香港的Infinity Family Office行政總裁Henry Hau指，部分家族破天荒考慮撤離部分美國資產。這些家族之前經歷科網泡沫、亞洲金融危機及2008年全球金融危機後，仍對美國資產保持信心。惟現時他們正考慮將20至30%的美國投資組合重新配置至中國及歐洲。