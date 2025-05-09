滙豐：拆息急跌利好樓市及地產股　宜買入新地等

該行發表報告，預計本港房地產及綜合企業將延續自4月以來相對跑贏市場表現，主要是受惠於近期拆息大幅回落，如果拆息維持低位，將可降低行業融資開支，並改善派息比率，同時有助改善盈利表現，加上內地日前推出多項政策，也有助地產股表現。如果貸款成本減100點子，企業平均盈利將提升約4.6%。

滙豐指，隨着拆息急降，實際按揭利率預料將在未來幾個月內進一步下降，促使置業需求增強及支持樓價。小型住宅租金收益率已穩步上升，突破3.4厘，將可能超越按揭利率。全球宏觀環境仍有不確定因素下，可能推動部分租客轉而置業。

另一方面，新地旗下SIERRA SEA項目市場反應良好，買家需求強勁。地產發展商中，新地有穩定盈利能見度及確定性股息政策，嘉里將受惠香港及上海高端住宅項目銷售表現，帶動盈利復甦。