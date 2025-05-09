HashKey：比特幣走勢續受全球經濟形勢及政策法規等影響

加密貨幣比特幣幣價重返10萬美元關，本港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange母企HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding表示，這不僅是市場對其稀缺性、避險功能的重新定價，更預示着全球資產配置正在變革，認為未來比特幣幣價走勢將持續受全球經濟形勢、政策法規及市場情緒等多因素的影響。

他指出，無論環球股市或虛擬資產市場，早前均受關稅戰引伸的恐慌情緒而表現承壓。美國總統特朗普宣布與英國達成新的貿易協議，撤回部分關稅，消息認為關稅戰對市場的影響將逐漸減弱，繼而引發比特幣大升。

他又提到，機構投資者增持、加密市場整體流動性增加，也為比特幣幣價提供支持。在2024年年底，貝萊德比特幣交易所買賣基金(ETF)IBIT資產規模達343億美元，超過iShares黃金信託基金IAU資產規模330億美元，反映傳統機構對比特幣的長期信心逐漸增強。另加上Strategy、Thumzup、Metaplanet等企業持續增持比特幣，鞏固市場的買方力量，吸引更多增量資金入場，推高比特幣幣價。

事實上，加密貨幣市場的流動性正在變化。據區塊鏈數據平台CoinGecko統計，2025年4月USDT增發量高達50億美元，意味市場的資金充裕。他指，USDT增發與美國今年將要推行的穩定幣法案有關，預計隨着穩定幣法案的推進，未來USDT的數量還會不斷增加。