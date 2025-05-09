二手樓價指數回落0.27%　終止兩周連升

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.34點，按周跌約0.27%，終止2周連升，近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，CCL連續6周於136點水平窄幅爭持。

新盤熱賣，拆息顯著回落，令H按息年半以來再次跌穿封頂息率，中國減息降準救市，中美貿易談判或有進展等消息，雖對樓市有正面支持，惟發展商趁機積極部署開售多個新盤，將對二手樓價造成壓力。相信短期CCL偏軟向下格局未變，第二季目標維持133點，現時相差3.34點或約2.45%。

CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案後7周樓價累升約1.07%，2025年樓價暫時累跌約0.94%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約0.35%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.74%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.67%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報約137.01點，按周跌約0.06%，連跌5周共約0.90%。CCL(中小型單位)報136.08點，按周跌約0.11%。CCL(大型單位)報137.70點，按周跌約1.03%，結束2周連升。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大指數同樣於2016年8月底水平徘徊。

四區樓價二跌二升，走勢持續反覆。港島CCL_Mass報134.73點，按周跌約1.51%。新界西CCL_Mass報126.00點，按周跌約0.55%。九龍CCL_Mass報134.69點，按周升約0.19%。新界東CCL_Mass報148.98點，按周升約2.13%，指數上周急跌今周反彈。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別處於2016年5月底、9月中、10月初及10月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌約0.94%，CCL Mass跌約0.81%，CCL(中小型單位)跌約0.67%，CCL(大型單位)跌約2.24%，港島跌約2.77%，九龍升約0.66%，新界東升約0.40%，新界西跌約1.84%。