會計師涉造假數助企上市　會財局：嚴正看待

香港廉政公署日前起訴4名審計人員串謀詐騙，涉助澳門建築公司華記環球造假帳在港上市，其中2名為註冊會計師。會計及財務匯報局(簡稱會財局)發聲明指，嚴正看待廉署聲明中所述的指控，又重申期望會計師恪守《專業會計師道德守則》中的誠信原則，強調局方致力維護公眾對業界的信任，並將毫不猶豫採取監管行動，追究違反道德守則及監管規定的專業會計師的責任。

涉案的註冊會計師分別為匯聯會計師事務所的蕭婉珊，以及為匯聯會計的同系公司匯聯企業經理黃逸中。其他涉案審計人員包括匯聯會計的首席審計師林瑞美，及匯聯企業的助理陳偉麟。

會財局嚴正看待香港廉署聲明中所述的指控。作為香港會計專業監管機構，會財局期望會計師恪守《專業會計師道德守則》中的誠信原則。會財局致力維護公眾對業界的信任，並將毫不猶豫採取監管行動，追究違反道德守則及監管規定的專業會計師之責任。

華記環球已在2023年9月19日被除牌，因其長期停牌，亦未能在指定期間內，按聯交所的復牌指引而復牌。

會財局與廉署於2021年簽訂諒解備忘錄，加強合作，以共同打擊涉及上市實體的貪污罪行、非法活動及違規行為。是次檢控源於雙方首次聯合行動，雙方將繼續保持緊密合作，確保上市實體及其核數師的優質審計及誠信財務匯報，維護金融市場誠信廉潔。