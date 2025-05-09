內地米芝蓮川菜餐廳「成都宴」蘭桂坊開旗艦店　加快品牌全球布局

左起香天下集團創始人及董事長朱全、投資推廣署總裁(旅遊及款待)黃思敏、香天下集團總裁何宇，以及投資推廣署高級副總裁(旅遊及款待)侯銘輝。

內地餐廳持續攻港，包括高級餐廳。米芝蓮一星四川菜餐廳「成都宴」在中環蘭桂坊開設旗艦店，母企香天下集團總裁何宇表示，在品牌邁向國際化的進程中，曾考慮多個城市，最終選擇落戶香港，因看中香港具有利的地理優勢、多元的餐飲文化，及作為連接中國內地與國際市場的重要樞紐角色，並期望借此加快品牌的全球布局，正洽談開設第二間分店，並計劃在香港建立國際專業團隊。

他指出，香港不僅是全球金融中心，亦是東西文化與美食交匯的橋樑。集團位於中環的旗艦店將是「成都宴」品牌的全球總部，並成為拓展區內市場和走向國際的起點，期望藉香港展示四川飲食文化，並推廣至世界各地。

投資推廣署助理署長劉智元歡迎「成都宴」加入香港充滿活力的餐飲市場，進一步豐富本港多元的餐飲文化，鞏固香港作為世界級美食之都的地位，又認為對方選擇香港作為品牌走向國際的重要據點，印證香港是優質品牌拓展全球市場和提升區內影響力的理想跳板。

香天下集團目前在全球7個國家、33個城市經營超過600間餐廳，旗下擁有超過30個餐飲品牌，包括火鍋品牌香天下、九門紅；高級中餐松雲致上、東方19578、米芝蓮推薦的大喜川菜等。