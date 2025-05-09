綠楊新邨兩房獲區上車客533萬購入　單位8年貶價8%

鐵路站上蓋大型屋苑再錄蝕讓成交，荃灣綠楊新邨兩房單位，減價47萬元，獲同區上車客以533萬元購入，單位約8年帳面貶值約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎百祥表示，柴灣杏花邨34座高層5室，實用面積約560方呎，三房間隔，以650萬元易手，呎價約11,607元，新買家為外區買家，原業主則於1988年以55.8萬元一手購入。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園12座中層E單位，實用面積約871方呎，套三房設計，眺望樓景為主，減價150萬元，成交價1,050萬元，減幅約12.5%，呎價約12,055元。

●中原周世康指，銅鑼灣維新大廈中高層F室，實用面積約256方呎，一房間隔，叫價350萬元，放盤約半個月，最終以280萬元成交，呎價約10,938元，新買家為投資客，原業主於2008年以156萬元購入，約17年帳面升值約8成。

●利嘉閣鍾肇基稱，西營盤真光大廈中層D室，實用面積約381方呎，兩房間隔，上車客睇樓後即向業主洽購，議價至400萬元成交，呎價約10,499元，原業主在1991年以約110萬元買入。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，長沙灣居屋凱樂苑A座中層5室，實用面積約480方呎，兩房間隔，新買家為外區客，單位未補價第二市場叫價600萬元，以525萬元成交，呎價約10,938元。

●中原許永生指，長沙灣南昌一號中層D室，實用面積約418方呎，三房間隔，原先叫價640萬元，現降價10萬元，以630萬元易手，呎價約15,072元，原業主於2017年6月以736.1萬元購入，近8年帳面需蝕讓106.1萬元。

●香港置業謝啟源稱，西南九龍君?港3座高層E室，實用面積約478方呎，,兩房間隔，望海景，叫價950萬元放售約10個月後，獲同區客洽詢，經議價後以800萬元成交，累減150萬元，呎價約16,736元。

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新界區

●中原余仲平表示，荃灣綠楊新邨E座低層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，叫價580萬元，減價47萬元，以533萬元沽出，呎價約11,818元，新買家為同區上車客，原業主於2017年4月以580萬元購入，帳面蝕47萬元，約8年貶值約8%。

●中原丘漢偉指，荃灣5月累錄約30宗二手買賣，包括海之戀‧愛炫美2B座高層A室，實用面積約530方呎，兩房間隔，享海景，叫價990萬元，減價130萬元，以860萬元成交，呎價約16,226元，原業主持貨近8年，帳面蝕讓58萬元。

●利嘉閣周煇宏稱，荃灣全．城滙1座中層D室，實用面積約765方呎，套三房連梗廚設計，望海景，叫價1,200萬元，最終以1,150萬元成交，呎價約15,033元，原業主於2017年以約1,194.1萬元一手買入單位，帳面蝕44.1萬元。

●祥益陳阿麗表示，屯門恒福花園6座高層H室，實用面積約437方呎，兩房間隔，新買家鍾情屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，單位附設雅裝，原業主減價22萬元，一筆過以368萬元購入自住，呎價約8,421元，原業主於2018年以約460萬元購入，帳面虧蝕約92萬元。

●中原鍾宏遠表示，屯門瓏門5月錄約5宗買賣，瓏門新錄8座高層J室，實用面積約815方呎 ，套四房連儲物室間隔，2月叫價1,250萬元，原業主趕移民，劈價200萬元，區內租客以1,050萬元購入，呎價約12,883元，較同類型單位去年12月成交價回落約5%。

●美聯王亦倫指，天水圍嘉湖山莊景湖居為6座複式單位，實用面積約1,002方呎，四房間隔，外區家庭客見樓價有調整，而且拆息回落，睇樓後與家人商量後，決定再睇多一次樓，在議價後以810萬元承接，呎價約8,084元。

●中原王勤學稱，元朗Grand YOHO本月錄約7宗買賣，較上月全月反彈約1.3倍，屋苑8座中層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，叫價780萬元，議價760萬元獲用家承接，呎價約13,919元，原業主於2017年2月以864.45萬元一手買入，約8年帳蝕104.5萬元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的E座中層18室，實用面積約318方呎，一房連衣帽間設計，叫價360萬元放售後，獲自用客洽購，最終以350萬元易手，呎價約11,006元，原業主於2023年以約439.4萬元購入，持貨約兩年帳面虧損約89.4萬元。

●中原楊浩鴻指，粉嶺御皇庭2座中層A室，實用面積約372方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以433萬元易手，呎價約11,640元，新買家為上車客，購入單位自用。

●美聯蔡潔雯表示，大埔白石角逸瓏灣8第2座中層K室，實用面積約543方呎，獲用家以690萬元承接，呎價約12,707元，原業主2019年初以759.9萬元購入，帳面蝕讓約69.9萬元，貶值約1成。

●美聯陳國良指，沙田溱岸8號3座高層B室，實用面積約934方呎，套三房連工人套房設計，原業主長居海外，放盤約1個月，最初叫價約1,790萬元，累減價270萬元，以1,520萬元成交，呎價約16,274元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰最新錄8座中層F室，實用面積約690方呎，套三房間隔，叫價約980萬元，日前議價後以966萬元易手，呎價約14,000元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望海景，放盤約7個月，叫價638萬元，獲買家以600萬元承接，呎價約11,696元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢栢寧頓花園單號屋，實用面積約1,212方呎，套三房連工人房間隔，花園約412方呎，叫價1,800萬元，終以1,650萬元成交，減幅約8.3%，呎價約13,614元。

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