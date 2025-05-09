iPhone或步入歷史？Apple高層：10年後人們可能不再用...

iPhone手機面世18年，惟近年新款手機「欠缺創新」一直被受果粉詬病。外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)服務高級副總裁庫埃(Eddy Cue)表示，未iPhone恐步入iPod後塵宣告停產，直言「未來大家可能不再需要iPhone。」

他認為，真正的市場競爭來自技術上的變革，而人工智能(AI)正是目前最具代表性的變革；科技創新正在改寫既有生態，讓新創企業有機會挑戰業界巨頭的地位。

外媒分析指，庫埃的言論偏向假設性推測，反映的是對未來科技趨勢的推論，並不代表Apple已有明確的產品計劃；不過，高層的言論往往透露出企業內部對未來技術路線的思考方向。

事實上，早前有報道指，Apple行政總裁庫克(Tim Cook)對AR智能眼鏡寄予厚望，認為其將成為下一個世代的重要個人裝置。Apple正在開發一款代號為N50的智能眼鏡，預計整合Siri與Visual Intelligence技術，搭載鏡頭、麥克風與喇叭，功能將結合Apple Watch與AirPods的核心特性，提供分析周遭環境與即時回饋的能力，未來將可強化AI應用。不過，目前仍處於研發階段，距離量產尚需時間。