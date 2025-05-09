掃管笏現樓項目單日沽出4伙 接連有樓盤推母親節優惠
2025年05月09日 22:03
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一手市場交投保持平穩，周五(9日)錄得至少15宗成交，屯門掃管笏現樓項目單日沽出4伙，一房單位成交呎價約8,871元。接連有樓盤趁母親節推出優惠及活動，以吸引買家。
●西沙SIERRA SEA第1A期累售760伙
新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙路SIERRA SEA第1A期，周五(9日)通過招標售出兩伙，總成交金額共涉逾2,136萬元。其中，Aqua Avenue第1座的17樓A室，為頂層特色戶，實用面積893方呎，採四房間隔，客飯廳外連133方呎平台，並設有樓梯通往697方呎天台，以1,712萬元成交，呎價約19,171元。資料顯示，該期數項目至今已累售約760伙，佔供應781伙逾97%，並套現逾42億元。
●屯門掃管笏凱和山單日沽4伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，近日交投不斷，周五(9日)再沽出4伙，涵蓋2伙1房及2伙2房，成交價介乎365.49萬至454.28萬元，呎價約8,871至9,708元，總成交金額共涉逾1,665萬元。
●九龍灣泰峯上調9伙高層戶定價最多2.5%
王新興集團旗下九龍灣泰峯，周五(9日)修訂兩張價單，將9個高層單位定價上調最多2.5%，並安排於下周二(13日)以先到先得形式發售。該批單位實用面積介乎336至501方呎，涵蓋1伙1房及8伙2房單位，位處30至38樓，定價加幅介乎0.5至2.5%。經調整後，最新折實價由591.8萬至886.6萬元，折實呎價約16,208至17,697元。
●大手客斥資1,475萬購北角皇都兩伙一房戶
近期一手市場頻錄大手客入市。新世界發展(00017)旗下北角皇都，周五(9日)獲同一組買家斥資逾1,475萬元購入兩伙一房單位。其中27樓B9室，實用面積343方呎，以735.1萬元，呎價約21,431元。另一伙為27樓B8室，實用面積351方呎，一房間隔，成交價740萬元，呎價約21,083元。
●何文田站瑜一‧天海高層兩房呎售約28,407元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(9日)通過招標售出高層兩房單位，為2B座28樓C室，實用面積522方呎，成交價1,482.84萬元，呎價約28,407元。據悉，該單位買家日前曾購入同類型方向高層兩房單位，連同最新成交計，兩伙總成交金額逾2,868萬元。該期數項目自上月初以現樓形式推售後，已沽出114伙，並套現逾13.3億元。
●牛頭角皓日周末舉辦母親節慶祝活動
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，已屆現樓，全盤提供294伙，至今(9日)累售約145伙，套現逾12.7億元。發展商最新公布，將於周六及周日(10,11日)舉辦母親節慶祝活動。準買家與母親一同前往項目售樓處，參觀指定現樓示範單位，即可獲贈花，作為母親節禮物。該盤周邊社區配套完善，項目設有逾1.5萬方呎住客會所連園林空間。
●啟德DOUBLE COAST I夥美聯推母親節置業優惠
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(9日)公布夥拍美聯物業推出母親節置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由即日起至5月18日，凡經該行購入項目的首5名一手住宅單位的買家，可獲贈價值約1.8萬港元的家電禮券，優惠總值約9萬港元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄486宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周五(9日)增添1宗終止交易個案，項目自2021年7月公布拆卸重建後，已錄得約486宗同類個案，佔成交量846宗逾57%，牽涉的總成交金額逾73億元。最新終止交易的單位為8A座26樓F室，為實用面積473方呎的兩房戶，原本於2021年6月以995萬元成交，當時呎價約21,036元。