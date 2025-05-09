掃管笏現樓項目單日沽出4伙　接連有樓盤推母親節優惠

一手市場交投保持平穩，周五(9日)錄得至少15宗成交，屯門掃管笏現樓項目單日沽出4伙，一房單位成交呎價約8,871元。接連有樓盤趁母親節推出優惠及活動，以吸引買家。

●西沙SIERRA SEA第1A期累售760伙

●屯門掃管笏凱和山單日沽4伙

●九龍灣泰峯上調9伙高層戶定價最多2.5%

王新興集團旗下九龍灣泰峯，周五(9日)修訂兩張價單，將9個高層單位定價上調最多2.5%，並安排於下周二(13日)以先到先得形式發售。該批單位實用面積介乎336至501方呎，涵蓋1伙1房及8伙2房單位，位處30至38樓，定價加幅介乎0.5至2.5%。經調整後，最新折實價由591.8萬至886.6萬元，折實呎價約16,208至17,697元。

●大手客斥資1,475萬購北角皇都兩伙一房戶

●何文田站瑜一‧天海高層兩房呎售約28,407元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(9日)通過招標售出高層兩房單位，為2B座28樓C室，實用面積522方呎，成交價1,482.84萬元，呎價約28,407元。據悉，該單位買家日前曾購入同類型方向高層兩房單位，連同最新成交計，兩伙總成交金額逾2,868萬元。該期數項目自上月初以現樓形式推售後，已沽出114伙，並套現逾13.3億元。

●牛頭角皓日周末舉辦母親節慶祝活動

●啟德DOUBLE COAST I夥美聯推母親節置業優惠

●沙田大圍站柏傲莊III累錄486宗終止交易