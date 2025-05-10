美股反覆　道指收跌119點　 港股ADR跌107點

美股周五(9日)個別發展，中美兩國官員周末(10日)舉行會談前夕，美國總統特朗普提出對華徵收80%關稅「似乎是合適水平」，令貿易談判添變數。美股周五先升後回，道指上揚後下跌，收報41,249點，跌119點或0.29%；標指收報5,659點，跌4點或0.07%；納指收報17,928點，僅升0.78點。總計本周，道指跌0.2%，標指及納指亦分別跌0.5%及0.3%。

反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.45%。港股美國預託證券(ADR)亦偏軟，收報22,761點，較本港收市跌107點或0.47%。滙豐控股收報88.25港元，較港收市高0.85%；騰訊控股收報491.95元，較港收市低0.53%。

重磅個股方面，特拉斯(Tesla)收市升4.7%，蘋果公司(Apple Inc.)升0.5%，相反Meta及Alphabet跌約1%；另外，波音延續上日升勢，再升1.6%，為表現最強道指成分股，召車平台Lyft首季訂單強勁及擴大股份回購，刺激股價勁升28.1%。

外媒報道，據美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至5月7日為止一周，美股基金出現93億美元贖回，不過，全球股票基金吸資23億美元，當中歐股基金錄得42億美元資金流入。

投資者觀望中美貿易會談，美國國債孳息率變動不大，10年期債息報4.382厘，升約1個基點。匯市方面，美匯指數一度回落0.55%，報100.09；歐元則升0.61%至1.1296美元；日圓反彈0.73%至144.84兌每美元。至於加密貨幣「一哥」比特幣再升1.68%，至104,335美元。