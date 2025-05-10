內地4月CPI按年降0.1%　PPI跌2.7%

國家統計局公布，4月全國居民消費價格(CPI)按年下降0.1%。其中，城市持平，農村下降0.3%；食品價格下降0.2%，非食品價格持平；消費品價格下降0.3%，服務價格上漲0.3%。1至4月平均，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。

按月計，4月全國居民消費價格上漲0.1%。其中，城市上漲0.2%，農村持平；食品價格上漲0.2%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格持平，服務價格上漲0.3%。

4月全國工業生產者出廠價格(PPI)按年下降2.7%，按月下降0.4%；工業生產者購進價格按年下降2.7%，按月下降0.6%。1至4月平均，工業生產者出廠價格和購進價格比上年同期均下降2.4%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，4月居民消費價格指數按月由3月下降0.4%轉為上漲0.1%，按年下降0.1%，降幅與3月相同。核心CPI按月由平轉漲，上漲0.2%；按年上漲0.5%，漲幅保持穩定。工業生產者出廠價格指數按月下降0.4%，降幅與3月相同，按年下降2.7%，降幅比3月擴大0.2個百分點。雖然國際輸入性因素對部分行業價格產生一定下拉影響，但中國經濟基礎穩、韌性強，各項宏觀政策協同發力，高質量發展扎實推進，部分領域價格呈現積極變化。