雷軍：過去一個多月是我創辦小米以來最艱難一段時間

不少網友留言支持，「雷總閉關歸來，江湖風雲再起！想必YU7打磨的更加鋒利了，期待利劍出鞘。」、「雷總，今年年度演講主題就用『信心』吧。用小米的長足進步給米粉、股東和行業甚至經濟發展鼓鼓勁！」

早前外媒引述知情人士報道，小米推遲其首款運動型多用途車(SUV)的上市計劃，小米YU7不會按原訂的6月或7月上市，新的上市時間尚未確定。小米並取消原定在上海車展舉行的YU7發布活動。

不過，小米集團公關部總經理王化發文指，外媒報道YU7推遲發布，甚至有指年底才發布的訊息，真是哭笑不得。小米YU7上市發布時間未變，仍是之前雷軍預告的今年6至7月。

一輛小米SU7標準版電動車3月底涉及致命車禍，事故發生前車輛處於自動導航智能輔助駕駛狀態。事件引發網上關於該車型輔助駕駛、電池及安全技術的激烈討論。