再次批評！戴蒙：特朗普關稅太激進　貿談須採更謹慎方法

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)再次批評美國總統特朗普的關稅政策，他接受外媒訪問時形容有關做法是「太巨、太大、太過激進」(too large, too big, and too aggressive)。

戴蒙表示，他認為這些關稅最初過於激進，超出人們預期，可能會導致通脹。他強調，貿易談判需要採取更謹慎方法，並專注於與各國逐步取得進展。不過戴蒙表示，他同意關稅背後的明顯動機，並表示，「可以說『這樣並不公平，我們想修正它』。」

戴蒙強調關稅的潛在短期影響，包括通脹上升及經濟放緩。他指，雖然消費者信心及商業信心下降，但失業率及投資等硬經濟指標仍未出現顯著變化。惟戴蒙警告，長期的不確定性可能會影響長期利率，並可能導致溫和經濟衰退。

儘管提出批評，戴蒙也承認解決不公平貿易行為的重要性，並對貿易協議的進展表示歡迎，特別是與英國的貿易協議。他強調需要繼續與日本、台灣、南韓及歐盟等其他地區進行對話與合作，以確保正面成果。

戴蒙之前接受外媒訪問時稱，特朗普的貿易戰可能損害美國的信用，敦促華府與中國展開對話，而不是對抗。