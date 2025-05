再次批評！戴蒙：特朗普關稅太激進　貿談須採更謹慎方法

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)再次批評美國總統特朗普的關稅政策,他接受外媒訪問時形容有關做法是「太巨、太大、太過激進」(too large, too big, and too aggressive)。

戴蒙表示,他認為這些關稅最初過於激進,超出人們預期,可能會導致通脹。他強調,貿易談判需要採取更謹慎方法,並專注於與各國逐步取得進展。不過戴蒙表示,他同意關稅背後的明顯動機,並表示,「可以說『這樣並不公平,我們想修正它』。」

戴蒙強調關稅的潛在短期影響,包括通脹上升及經濟放緩。他指,雖然消費者信心及商業信心下降,但失業率及投資等硬經濟指標仍未出現顯著變化。惟戴蒙警告,長期的不確定性可能會影響長期利率,並可能導致溫和經濟衰退。

儘管提出批評,戴蒙也承認解決不公平貿易行為的重要性,並對貿易協議的進展表示歡迎,特別是與英國的貿易協議。他強調需要繼續與日本、台灣、南韓及歐盟等其他地區進行對話與合作,以確保正面成果。

戴蒙之前接受外媒訪問時稱,特朗普的貿易戰可能損害美國的信用,敦促華府與中國展開對話,而不是對抗。