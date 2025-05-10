捍衞央行獨立性！理事沃勒暗示炒聯儲官員對美經濟不利

美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)認為，聯儲局理事會的架構經得起時間考驗，宜繼續保留，暗示解僱央行官員將對美國經濟不利。

今年以來聯儲局一直按兵不動，並表示不急於調整借貸成本。不過，美國總統特朗普多次批評聯儲局主席鮑威爾，呼籲減息，並指摘鮑威爾及聯儲局經常在調整政策上反應遲頓。他又曾在社交媒體發文稱鮑威爾愈快下台愈好，令外界猜測特朗普可能尋求將聯儲局主席撤職，然而他之後表示不會「炒」鮑威爾。

沃勒在周五(9日)加州的一場活動準備的演講稿指，透過提名及確認程序可以實現選舉問責制，由一群無法被免職的人士去制定政策有助於增強經濟穩定性。他指這是聯儲局目前的運作結構。「我認為這制度經得起時間考驗，希望它能在未來多年繼續保持。」

美國央行的相關法律，通常被視為保護聯儲局理事避免遭受總統隨意解僱，儘管這種保護是否同時適用於聯儲局主席存在爭議。聯儲局理事由總統提名，並由美國參議院確認任命。

沃勒表示，其研究顯示，由一個獨立的政策委員會制定貨幣政策，跟另一種讓政策完全向選民負責的模式相比，能夠提升社會福祉，原因是後者往往會導致經濟不穩定性上升。