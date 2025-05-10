人形機械人產業泡沫化？宇樹科技王興興：需求與實際情況或有偏差

人形機械人的發展一日千里，惟有投資者擔憂人形機械人產業泡沫化，宇樹科技創始人王興興向內媒表示，與過去互聯網行業類似，需求和實際情況可能存在偏差，但關鍵在於大眾的接受程度。他強調，不同人對新技術的接受程度不同，但這種差異是正常的，公司需要保持開放心態，繼續發展。

王興興今日(10日)在第六屆上海創新創業青年50人論壇，作為曾在上海創業的青年代表做主旨演講。對於人形機械人的創業熱潮，王興興指，國內各個城市目前都呈現出欣欣向榮的創業氛圍，每個城市都有自己的文化特點和優勢，機會很多。

他在演講中透露，受益於人形機械人市場熱度和國家政策關注，目前包括宇樹在內的人形機械人企業的發展都處於良好狀態，「很多企業訂單都爆掉了。」王興興提到，今年公司訂單需求非常旺盛，行業整體發展良好，公司也受益於這一趨勢，希望在產品交付和質量上做得更好。

這一情況不僅出現在國內，王興興指，人形機械人產業在全球過去幾年發展迅速，今年在中國更呈現出熱火朝天的景像。他認為，機會在於緊跟時代發展規律，開發新技術和新產品，企業將獲得良好發展。

國產人形機械人如何進一步打造自己的技術優勢？王興興在演講指出，從軟件層面，當下潛力最大的具身智能模型仍有可能是VLA(Vision-Language-Action，視覺-語言-動作)模型，「這是在語言模型的基礎上，從架構上來看，整體相對簡單，並且比較直觀。」

他認為，制約人形機械人的更多是硬件問題。他預測，未來2至5年智能機械人技術重點是完成端到端智能大模型的研發，「最強的機器人公司一定是最強的人工智能公司。」同時他認為，行業需要解決「如何以更低成本、更高壽命的硬件，實現超大批量地製造。」算力方面，他指，以低成本獲取大規模的算力，也是另外一大行業發展的重心。

宇樹科技的第一桶金來自上海。王興興透露，2015年他在上海讀書，參加科創比賽時得到8萬元人民幣(下同)獎金，「產品成本1、2萬元，我賺了最早的啟動資金。」他認為，上海是一個非常包容的城市，為年輕人提供了廣闊的發展空間和機會，包括資金支持、比賽機會和產業對接等。他特別提到，上海的創業環境對年輕人非常友好，鼓勵他們嘗試和創新。

此次返回上海是否有相關布局情況？王興興表示，宇樹科技目前在上海設立分公司，並希望在上海取得更大發展。他強調，公司目前急需各類人才，包括文職、採購、銷售、技術研發和市場等崗位，歡迎有志青年加入。