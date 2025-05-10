網傳今回歸阿里　重啟大集團模式　馬雲回應：沒聽說

此前消息稱，據內部人員爆料，「馬雲5月10日回歸阿里板上釘釘了」，而且，「阿里要取消2023年實行的1+6+N模式，重回大集團模式」。據悉，今年5月10日是第二十一個「阿里日」。

對於「馬雲5月10日回歸阿里巴巴，將要重啟大集團模式」的相關消息，內媒向阿里巴巴求證，暫無回應。報道指，阿里巴巴內部人士表示，「馬雲回歸是絕不可能的，並且馬雲是創始人也從來沒離開過。」

上述人士也否認「取消2023年實行的1+6+N模式，重回大集團模式」的相關傳聞。報道指，據報此前各業務單元一度不能查看非本業務單元的組織架構。針對上述調整，阿里巴巴內部人士表示，「打通權限更多聚焦精神文化上的打通，以此提升精神凝聚力。」

據了解，2023年3月，阿里巴巴宣布實施「1+6+N」的組織架構調整，對集團營運模式進行分拆，重組阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛六大業務集團。