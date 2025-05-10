陳樂怡：越秀交通基建業績有望逐步恢復

美國聯儲局一如預期維持息口不變，惟最新指出通脹及失業率上升風險增加，經濟前景不確定性增加，在考慮調整利率前需要觀望更多數據。我們認為，當局警惕滯脹風險，惟對出手減息保持耐性，年內減息路徑未明。

內地方面，減息降準幅度大致符預期，向市場注入長期流動性，刺激信貸投放，加推結構性貨幣政策工具，降低融資成本同時兼顧銀行淨息差。金融監管總局加快引入險資長期資金，A股有望受惠於增量資金，支持中資金融股表現。市況進一步上行空間則要觀望中美高層周末會談，惟目前中美經濟數據未見急劇惡化，短期積極談判的急切性不大，因此未宜對會談結果太高期望。恒指周三(7日)高開，成交增加的情況下收市近乎蒸發所有升幅，北水高位轉向淨流出，需待企穩23,000點再向上望。

公司去年斥資7.58億元收購平臨高速項目55%股權，內部回報率約9.2%，回報率相對較高。平臨高速項目於去年11月完成收購，利潤貢獻料於今年全面反映。

另外，隨着北環高速完成移交，公司業績有望逐步恢復。估值上，2025財年預測市帳率0.44倍，低於過去5年平均水平。預測股息率7.9厘。目標價3.9港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)