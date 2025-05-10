郭家耀：年期較短債券或固收類產品成投資佳選

美債波動早前成為市場焦點，美國10年期債息一度高見4.5厘水平，逼近重要心理關口。市場對此表現眾說紛紜，部分意見更認為可能跟一些國家拋售美債儲備有關，不過按目前數據顯示，這個說法仍未成立。姑勿論是甚麼原因，美國長期債券近年持續下滑是不爭事實，可說是多方面因素促成。我們不妨回顧評級機構惠譽於2023年8月將美國長期債券評級由「AAA」下調「AA+」，其所持的理由。

首先，美國的財政狀況由2000年起持續惡化，當時華府仍錄得財政盈餘，但其後情況不斷轉弱。2023年廣義政府赤字達到國內生產總值(GDP)的6.1%，相比2022年的5.3%有所上升，2024年政府赤字佔GDP更達6.3%，未有任何改善。這一赤字擴大主要是由於周期性聯邦收入疲軟、新增支出及利息負擔加重。經濟增長乏力導致聯邦政府收入減少，而政府在社會保障和醫療保險等領域的支出不斷增加，對國債的收益率和市場信心產生影響。

過去20年，美國在財政治理標準方面的持續下降，亦是影響評級的重要因素。惠譽指出，儘管國會每次危機臨近，均能達成債務上限的臨時協議，但反覆出現的政治僵局，削弱市場對美國財政管理的信心。美國在預算流程上的複雜性和缺乏透明度，使得財政策略難以長期規劃。此外，不斷的債務上限危機和臨時解決方案的出現，使市場對未來財政政策的預測變得更加困難，這可能導致投資者對美國國債的需求減少。

未來美國亦面臨一系列中期財政挑戰，包括老齡化社會的成本上升和高利率帶來的利息支出增加。根據預測，人口老齡化將導致社會保障和醫療支出的急劇增加，若無政策改革，將進一步加重政府的財政負擔。預期到2033年，美國債務的利息支出將達到GDP的3.6%，屬非常高的水平，將使得美國國債的可持續性受到考驗。

普通投資者一般認為美債是低風險投資，不過若按美債交易所買賣基金(ETF)的表現比較，就並不是這一回事。比較iShares 1至3年美國國庫債券ETF(SHY)及iShares 20年以上美國國庫債券ETF(TLT)過去5年的表現，計及利息回報後，SHY錄得溫和回報，TLT則錄得接近四成虧損。由此可見，債券雖然被標籤為穩定的投資，但在不適當的時刻投入長期債券，仍有機會錄得巨額虧損。

按目前環球政經形勢而言，貿易問題仍為經濟前景帶來不明朗，高通脹環境亦限制各國央行利率政策空間，長期債券價格因而變得持續波動。故此，年期較短的債券或固收類產品將是較佳選擇，以應對多變的市場形勢。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)