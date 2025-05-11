陳鳳珠：人行推一攬子幣策　政策效用需時反映

人行加大宏觀調控力度，推出一攬子貨幣政策，今次人行發布的政策既全面且具針對性，料效果或會較為顯著。不過由於宏觀的不確定性仍然存在，因此估計政策效用需時反映。

人行自5月8日起降低政策利率0.1個百分點，公開市場7天期逆回購利率從目前的1.5%降至1.4%，預期將拉動貸款市場報價利率下行約0.1個百分點。另外，人行宣布降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年期以上首套房貸利率從2.85%降至2.6%，其他期限的利率亦同步調整，料每年可節約居民公積金貸款利息支出超過200億元人民幣，有助支持剛性住房需求，同時可減輕貸款人的利息負擔，提升消費能力。

除此之外，人行調低結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，此為人行向商業銀行提供再貸款資金的利率，包括各類專項結構性工具利率及支農支小再貸款利率，均從目前的1.75%降至1.5%，同時增加支農支小再貸款額度3,000億元人民幣，以支持銀行加大對涉農、小微和民營企業的貸款投放，相信疊加政策有助推動資金落地。另外，人行向政策性銀行提供資金的其中一項工具，抵押補充貸款利率亦從目前的2.25%降至2%。

另一方面，人行自5月15日起降低存款準備金率0.5個百分點，料向市場提供長期流動性資金約1萬億元人民幣，並階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率由現時的5%降至0%，配合內地的「以舊換新」政策，相信會產生協同效應，有助推動汽車銷情增長。

人行亦優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利5,000億元人民幣和股票回購增持再貸款3,000億元人民幣額度合併使用，以滿足不同類型的機構需求，增加資本市場穩定性。為加大力度支持實施「兩新」政策，人行引導金融機構加快相關領域的貸款投放，並決定增加科技創新和技術改造再貸款額度3,000億元人民幣。

人行今次多管齊下，推動資金落入房地產、汽車以及資本市場，相信有助支持經濟增長及利好市場氣氛。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)