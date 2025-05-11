【星期一‧炒啲乜】中美貿談倘達共識　港股有望突破23000？

中美兩國貿易談判成為全球焦點，市場期望談判能令貿易戰降溫。財金界也預估，港股後市去向視乎中美貿易談判可否達成一個較大共識，如果雙方達成共識，大市有望突破23,000點的阻力位。

美國財長貝森特此前在一場閉門會議發言，形容中美目前互相實施高額關稅為「貿易禁運」。目前對於金融市場而言，最佳情境是中美達成共識，將現時高達100%以上的關稅水平，調低至一個依然嚴苛、惟足以維持兩國商品往來的範圍。

惟分析指，此次對話並非步向全面解決分歧的和平談判，可能是一場尋求貿易戰暫時停火的權宜之計。外媒認為，現時中美之間的分歧不再只是高達三位數的關稅，一系列地緣政治問題如科技出口限制、俄烏戰爭等令談判變得更趨複雜。專家估計，是次談判不會解決任何實質問題，最多只確認是否建立談判架構，就未來議題進行安排。

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