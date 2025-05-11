美聯：4月工商舖買賣註冊升17%　創近3年新高

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年4月整體工商舖共錄得460宗買賣註冊，較3月份升約17.3%，創自2002年6月以來的近3年新高。註冊金額方面，4月份錄得約40.7億港元，按月增加約3成，出現「量價齊升」的局面，反映市場轉趨活躍。

4月份成交主要由細價物業帶動，價值500萬元或以下的物業錄得258宗註冊，佔整體註冊宗數一半以上，按月及按年分別增長約17.3%及64.3%。

細價單位註冊量得以上升，相信與政府在今年的財政預算案中將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元有關。政策實施後，發展商為加快一手工商廈貨尾的銷售進度，亦願意降低物業叫價，故吸引資金流入一手工商廈，帶動註冊量上揚。

美聯工商舖預料，近期貿易戰呈降溫跡象，美國總統特朗普掀起關稅戰後，與英國達成首個貿易協議，若美國未來與更多國家達成協議，平均關稅稅率料顯著下降，緩解當地通脹壓力，為聯儲局延續減息週期創造條件。

該行續指，減息將提升市場流動性，降低本地物業買家的借貸成本，對非美元資產市場構成正面影響。港元強勢及香港作為國際金融中心的優勢進一步吸引資金流入，預料將持續推動工商舖市場交投。