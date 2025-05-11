港商舖租務成交上月回落至332宗　涉額升4.8%

銅鑼灣羅素街38號地下A, B, C號舖及一樓，之前由主題餐廳租用，新近獲證券公司租用。

港島核心區旺舖租盤陸續獲市場吸納，大面積舖位屢獲承租，惟受貿易戰陰霾影響，4月商舖租賃市場表現平穩。據中原(工商舖)統計，上月商舖市場共錄得約332宗租務成交，按月輕微回落約3.5%，而成交金額則按月上升4.8%；期間涉及的租用樓面，較3月亦增加約8.6%。

該公司商舖租賃部何潔釵表示，4月錄得的舖位租務成交，按年仍上升約3.4%，成交金額約3,674萬元，按年更大增約15.7%。上月錄得一宗大手租務成交，為銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下A, B, C號舖及一樓，面積共約7,102方呎，之前由變形金剛主題餐廳租用，新近獲富途證券以約140萬元租用，平均呎租約197元。較舊租金上升約40%，惟仍遠較零售業高峰期，奢侈品牌每月約880萬元租金，低約84%。

空置率方面，何指出，港島核心區空置率錄得顯著改善。中環最新錄得空置率約6.66%，按月減少約0.3個百分點，按年跌幅約1.7個百分點。此外，灣仔最新空置率約4.57%，而銅鑼灣則約5.93%，按月分別減少約0.2及0.05個百分點，按年分別減少約0.99及約0.32個百分點。九龍核心區尖沙咀及旺角空置率雖按月微升約0.08及0.04個百分點，但按年跌幅仍分別有約2.63及0.08個百分點，反映市場仍持續消化整體供應。

她分析，港島區空置率顯著下降，以及核心區巨鋪租務成交宗數上升，均反映市場對零售市道信心回穩，看好本港經濟前景。五一假期的旅客數字超出業界預期，相信旅遊及零售市道將逐漸恢復至疫情前水平；在租金水平尚吸引情況下，料5月商舖租賃成交宗數及租用面積有望獲得提升。而核心區舖位受市場追捧，可形成協同效應，增強核心邊緣區舖位吸引力，加快獲實力商戶青睞，進一步為本港商舖租務市場提供支持。