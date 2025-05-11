港島‧東18連租約單位705萬售出　原業主7年帳蝕128萬離場

港島二手樓再錄損手成交。西灣河港島．東18一個連租約單位，剛以705萬元售出，近7年轉手帳蝕約128萬元，物業貶值約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河港島．東18中層C室連租約單位，實用面積約531呎，獲投資客以705萬元購入，完約後再決定收租或自用，呎價約13,277元，原業主於2018年6月以約833萬元購入，近7年轉手帳蝕約128萬元，物業貶值約15%。

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九龍區

●香港置業馬漢偉表示，西南九龍君滙港6座中層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，享海景，叫價約835萬元，放盤約6個月後，同區客洽詢，議價後以779萬元成交，約16,297元，約7年帳面虧損約86萬元。

●中原許永生稱，長沙灣The Campton高層R室，實用面積約512方呎，兩房間隔，原先叫價880萬元，現降價55萬元或約6%，以825萬元沽出，呎價約16,113元，新買家為外區客，原業主於2020年6月以967.7萬元購入，近5年帳面蝕讓142.7萬元。

●美聯張曉盈指，大角咀港灣豪庭10座低層H室，實用面積約346方呎，兩房間隔，以430萬元承接單位，呎價約12,428元，原業主於2011年12月以308萬元購入，約14年帳賺約122萬元。

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新界區

●美聯李杏儀表示，荃灣麗城花園2期1座低層F室，實用面積約572方呎，母親預期下半年重啟減息，故資助女兒置業，以483.8萬元購入單位，呎價約8,458元，原業主於2007年以約173萬元購入。

●美聯鍾家豪稱，荃灣中心18座高層G室，實用面積約374方呎，原則兩房間隔，叫價338萬元，減價8萬元，以330萬元沽出，呎價約8,824元，單位仍有租客住，無樓睇但可交吉轉手，新買家見定期存款息口不斷回落，租金回報卻向上，放棄定期存款買樓收租

●中原丘漢偉指，荃灣恒麗園1座中層A室，實用面積約593方呎，套三房間隔，享海景，叫價668萬元，連一個車位，最終減價33萬元，以635萬元獲承接，呎價約10,708元，原業主持貨約4年，帳面蝕183萬元，貶值約22%。

●中原余仲平稱，荃灣荃景8座中層A室，實用面積約577方呎，套三房間隔，叫價605萬元，減價35萬元，以570萬元沽出，呎價約9,879元，新買家為區內分支家庭，原業主於2023年7月以651.5萬元購，持貨約兩年帳面蝕81.5萬元，貶值約12.5%。

●美聯梁浩文表示，屯門興發大廈中層B室，實用面積約236方呎，最初叫價215萬元，最終原業主反價，自住客以216.8萬元成交，呎價約9,186元，原業主2012年以127萬元購入。

●祥益袁思賢指，屯門凱德花園2座中層H室，實用面積約312方呎，兩房間隔，原業主願意調整價格，減價11萬元，區內客即睇即買，以277萬元購入自住，呎價約8,878元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居1座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，累積減價13萬元，區內綠表客於未補價第二市場以397萬購入自住，呎價約6,706元。

●美聯王亦倫指，天水圍嘉湖山莊麗湖居2座中層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，新買家為區內分支家庭客，有見拆息回落，議價後以356.8 萬元承接，呎價約8,090元。

●祥益林家倫表示，天水圍栢慧豪園3座高層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，外區自住客即時議價，減價兩萬元，以478萬元承接，呎價約9,696元。

●美聯張國成指，元朗錦田北PARK YOHO Genova第12座低層A室，實用面積約721方呎，套三房連儲物室間隔，以665萬元沽出，創同類單位近年新低，呎價約9,223元，原業主2017年以813.36萬元購入，持貨近8年帳面虧損約148萬元。

●美聯表示，元朗YOHO MIDTOWN第8座高層E室，實用面積約948方呎，套四房連工人房間隔，獲換樓客以1,280萬元承接，呎價約13,502元，新買家為區內換樓家庭，原業主2010年以835萬元購入，持貨近15年獲利445萬元。

●中原賴作智稱，粉嶺牽晴間5月暫錄約3宗買賣，包括7座中層A室，實用面積約384方呎，兩房間隔，一年前放盤時叫價約530萬元，經多番調整叫價，日前議價後以460萬元易手，呎價約11,979元，屬近期高價，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山海栢花園1座高層H室，實用面積約582方呎，三房間隔，望海景，原先叫價840萬元，放盤約半年，減幅約10.7%，獲買家以750萬元承接，呎價約12,887元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山薈朗2座低層B3室，實用面積約238方呎，開放式間隔，望市中心景，放盤約5日，零議價下以288萬元售出，呎價約12,101元，原業主於2016年9月以339萬元購入，約9年帳面虧蝕51萬元，跌價約15%。

●世紀21奇豐指，西沙帝琴灣凱弘居1座頂層戶，實用面積約1,031方呎，三房間隔，享園景，放盤約3星期，叫價1,100萬元，成交價988萬元，減幅約10.2%，呎價約9,583元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢御花園雙號屋，實用面積約1,234方呎，套三房連工人房間隔，望園景，叫價1,360萬元，累減100萬元，以1,260萬元成交，呎價約10,211元，原業主持貨約4年，帳面損失170萬元。

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