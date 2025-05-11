新盤市場周末兩日錄50宗成交 掃管笏現樓項目單日沽9伙
2025年05月11日 21:31
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新盤市場於周六及周日(10,11日)共錄得近50宗成交，較對上一周約374宗減少約87%。屯門掃管笏現樓項目單日沽出9伙佔最多。
●內地客斥資逾2,800萬元購何文田站瑜一‧天海兩伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周日(11日)售出3伙，共涉約3,600萬元。其中兩伙由同一內地買家購入，包括第1A座1樓C室特色戶，實用面積548方呎，採兩房梗廚間隔，向維港方向，外連264方呎平台，成交價1,707.99萬元，呎價約31,168元。另一伙為第2B座3樓C室，實用面積522方呎，同屬兩房梗廚間隔，以1,161.86萬元售出，呎價約22,258元。
●屯門掃管笏凱和山單日連沽9伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周日(11日)連環售出9伙，成交價357.02萬至536.28萬元，吸金逾3,958萬元。有買家趁母親節購入兩房單位，予母親作為禮物。是次沽出的單位涵蓋一房及兩房間隔，其中一組買家是一對姊妹，長女早前已購入該盤自住，趁今日母親節再購入一個兩房單位予母親作為禮物，居於同一屋苑以方便日後照顧。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙三房戶售逾1.6億
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周日(11日)售出兩伙三房大單位，總成交金額共1.64億元。其中，2座15樓B室，實用面積1,868方呎，成交價8,250萬元，呎價約44,165元。另一伙最新售出單位為2座15樓A單位，以8,149萬元獲承接，按單位實用面積1,870方呎計，呎價約43,578元。
●洪水橋#LYOS一房398.4萬元重新沽出
長實集團(01113)的元朗洪水橋#LYOS，周日(11日)重新沽出第1C座3樓K室，實用面積280方呎一房，成交價398.4萬元，呎價約14,229元。據悉，新買家為本地客，買入單位贈予兒子，並選用90天即供付款計劃。資料顯示，上述單位曾於2021年11月以476.4萬元沽出，惟交易於去年5月終止，現時重新售出，做價較3年半前低78萬元或約16%。
●西貢SIERRA SEA第1A期平台特色戶呎售15,100元
新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙路SIERRA SEA第1A期，今(11日)通過招標售出Aqua Avenue第1座1樓G室特色戶，實用面積280方呎，一房間隔，外連153方呎 平台，成交價422.8萬元，呎價為15,100元。
●黃竹坑站海盈山兩房呎售約22,073元
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周日(11日)以1,388.4萬元沽出2B座12樓C室，屬兩房連儲物室間隔，按單位實用面積629方呎計，呎價約22,073元。
●啟德柏蔚森指定單位可獲額外5%折扣
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，周六(10日)修訂價單，公布為指定單位推出「精選單位限時禮遇」，由下周三(14日)起至今年6月30日期間，購買項目指定單位可獲贈額外1%至5%的售價折扣。該批入場單位為柏蔚森II的第3座16樓N室，實用面面積389方呎兩房，折實價687.9萬元 ，折實呎價約17,961元。
●日出康城GRAND SEASONS三房1,107萬沽
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周日(11日)售出兩伙，包括第1B座20樓A室，為實用面積716方呎，採三房一套連工作間及洗手間間隔，以1,107.2萬元成交，呎價約15,464元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,158伙，套現逾71.7億元。