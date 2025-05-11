新盤市場周末兩日錄50宗成交　掃管笏現樓項目單日沽9伙

新盤市場於周六及周日(10,11日)共錄得近50宗成交，較對上一周約374宗減少約87%。屯門掃管笏現樓項目單日沽出9伙佔最多。

●內地客斥資逾2,800萬元購何文田站瑜一‧天海兩伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周日(11日)售出3伙，共涉約3,600萬元。其中兩伙由同一內地買家購入，包括第1A座1樓C室特色戶，實用面積548方呎，採兩房梗廚間隔，向維港方向，外連264方呎平台，成交價1,707.99萬元，呎價約31,168元。另一伙為第2B座3樓C室，實用面積522方呎，同屬兩房梗廚間隔，以1,161.86萬元售出，呎價約22,258元。

●屯門掃管笏凱和山單日連沽9伙

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙三房戶售逾1.6億

●洪水橋#LYOS一房398.4萬元重新沽出

●西貢SIERRA SEA第1A期平台特色戶呎售15,100元

●黃竹坑站海盈山兩房呎售約22,073元

●啟德柏蔚森指定單位可獲額外5%折扣

●日出康城GRAND SEASONS三房1,107萬沽