【新股專輯】4企遞上市申請不乏小米身影？富友支付第3度入表

儘管銅師傅主打銅製的工藝品，但小米持有其上市前9.56%股權，而小米創辦人雷軍有份成立的風險投資基金順為資本則持有13.39%股份。該企2024年盈利7,898.2萬元人民幣(下同)，按年增長78.97%；收入按年升12.79%至5.71億元。

至於澤景汽車，旗下增強現實(AR)HUD解決方案CyberVision已應用在小米開發的高端電動汽車，並支持雙操作模式，包括通過小米智慧型個人助理「小愛」進行語音激活及觸控操作，且與小米生態系統產品協同工作，加強駕駛輔助功能。

雖然澤景汽車的初步招股文件未有提及小米有份投資，但其先後進行8輪融資，所引入的上市前投資者份量不少，包括有「獨角獸企捕手」之稱的新鼎資本、國營車企一汽集團、北京汽車集團等，分別持有上市前股份5.39%、2.66%及1.78%，另有北京市國有資產監督管理委員會背景的盈利基金，持股0.38%。

澤景汽車2024年虧損1.43億元，較2023年蝕1.81億元收窄；按非國際財務報告準則計，撇除權益股份的贖回負債公允價值虧損、股份支付開支等，經調整虧損713.1萬元，較2023年經調整溢利1,331.3萬元惡化。收入5.77億元，按年增加5.14%；毛利率27.3%，按年升1.7個百分點；研發開支按年增長13.86%至6,208.5萬元。