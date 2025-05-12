本周香港上市公司公布業績參考備忘
2025年05月12日 07:00
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2025/05/12
●裕元集團(00551)●1季業績
●騰訊音樂-SW(01698)●1季業績
●偉鴻集團(03321)●末期業績
●寶勝國際(03813)●1季業績
2025/05/13
●越南製造(00422)●1季業績
●日清食品(01475)●1季業績
●新秀麗(01910)●1季業績
●京東物流(02618)●1季業績
●上海青浦消防H(08115)●1季業績
●京東集團-SW(09618)●1季業績
●諾誠健華(09969)●1季業績
●京東集團-SWR(89618)●1季業績
2025/05/14
●偉易達集團(00303)●末期業績
●騰訊控股(00700)●1季業績
●LHN(01730)●中期業績
●陽光油砂(02012)●1季業績
●阿里巴巴-W(09988)●1季業績
●網易-S(09999)●1季業績
●騰訊控股-R(80700)●1季業績
●阿里巴巴-WR(89988)●1季業績
2025/05/15
●吉利汽車(00175)●1季業績
●首程控股(00697)●1季業績
●南戈壁(01878)●1季業績
●敏華控股(01999)●末期業績
●中國黃金國際(02099)●1季業績
●貝殼-W(02423)●1季業績
●吉星新能源(03395)●1季業績
●正大企業國際(03839)●1季業績
●吉利汽車-R(80175)●1季業績
2025/05/16
●基石控股(01592)●末期業績
●璋利國際(01693)●末期業績
●心連心化肥(01866)●1季業績
●朝威控股(08059)●末期業績
●法拉帝(09638)●1季業績
●攜程集團-S(09961)●1季業績