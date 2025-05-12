本周香港上市公司公布業績參考備忘

2025年05月12日 07:00
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    2025/05/12
    ●裕元集團(00551)●1季業績
    ●騰訊音樂-SW(01698)●1季業績
    ●偉鴻集團(03321)●末期業績
    ●寶勝國際(03813)●1季業績
    2025/05/13
    ●越南製造(00422)●1季業績
    ●日清食品(01475)●1季業績
    ●新秀麗(01910)●1季業績
    ●京東物流(02618)●1季業績
    ●上海青浦消防H(08115)●1季業績
    ●京東集團-SW(09618)●1季業績
    ●諾誠健華(09969)●1季業績
    ●京東集團-SWR(89618)●1季業績
    2025/05/14
    ●偉易達集團(00303)●末期業績
    ●騰訊控股(00700)●1季業績
    ●LHN(01730)●中期業績
    ●陽光油砂(02012)●1季業績
    ●阿里巴巴-W(09988)●1季業績
    ●網易-S(09999)●1季業績
    ●騰訊控股-R(80700)●1季業績
    ●阿里巴巴-WR(89988)●1季業績
    2025/05/15
    ●吉利汽車(00175)●1季業績
    ●首程控股(00697)●1季業績
    ●南戈壁(01878)●1季業績
    ●敏華控股(01999)●末期業績
    ●中國黃金國際(02099)●1季業績
    ●貝殼-W(02423)●1季業績
    ●吉星新能源(03395)●1季業績
    ●正大企業國際(03839)●1季業績
    ●吉利汽車-R(80175)●1季業績
    2025/05/16
    ●基石控股(01592)●末期業績
    ●璋利國際(01693)●末期業績
    ●心連心化肥(01866)●1季業績
    ●朝威控股(08059)●末期業績
    ●法拉帝(09638)●1季業績
    ●攜程集團-S(09961)●1季業績