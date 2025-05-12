寧德時代今起招股　入場費逾2.65萬元

每股H股發售價不高於263元，視乎定價日或之前最後1個交易日A股收市價釐定，每手100股，一手入場費26,565.24元。股份預期將於5月20日掛牌。美銀證券、中金及中信建投及摩通為聯席保薦人。

集資額最多310億元。所得款項淨額約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；10%用於營運資金及其他一般企業用途。

寧德時代主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售。截至2024年12月31日止，在全球設立6大研發中心、13大電池生產製造基地，服務網點遍布64個國家和地區。已實現動力電池累計裝車超1,700萬輛，全球平均每3輛新能源車就有1輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1,700個項目。

招股文件顯示，基石投資者認購約203.7億元的股份，相當於近7,746萬股H股，佔發售股份65.7%。其中，科威特投資局(KIA)及中石化(香港)各投資5億美元，各自認購12.5%發售股份。其餘基石投資者包括上海高毅、上海景林、未來資產、中國太保、泰康人壽等。