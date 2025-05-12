經絡：4月新取用按保宗數7個月高　一手佔比超二手

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，4月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,490宗及71.28億元，按月分別增加10%及7.4%，宗數連升4個月，創8個月新高。4月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為610宗及33.78億元，按月增加18.4%及30%，宗數及金額均創7個月新高；平均新取用按保貸款金額為5.54萬元，按月增加9.7%，創18個月新高；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為54%，創10個月新高，二手物業佔比為46%。

首4個月，新批出按保貸款宗數及金額為5,448宗及274.87億元，按年分別下跌35.5%及36.7%，宗數創近9年首4個月新低，金額創近6年首4個月新低；新取用按保貸款宗數及金額為2,169宗及112.92億元，比去年同期減少17.3%及18.4%，宗數創近9年首4個月新低，金額創近6年首4個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，4月份新取用按保宗數及金額均創7個月新高，當中一手物業佔比更超越二手佔比，創近10個月新高，相信主要因部份新盤包括柏瓏及Park Seasons等建期買家陸續上會，而該批買家傾向選用較高成數按揭，因此帶動4月份按保數字顯著上升。