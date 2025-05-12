中環皇后大道中九號全層劈近2成放售　呎價約1.8萬元

再有甲級商廈劈價放售。世邦魏理仕獲業主委託放售中環皇后大道中九號10樓全層。物業建築面積約13,719方呎，以現狀形式交吉出售，業主現時最新意向價約2.5億港元，呎價約18,223港元，較之前減價約17%。

該公司香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，上述全層放售寫字樓的業主，意向建築呎價由原本約22,000元，大幅下調至逾18,000元。物業為中環核心商圈的甲級商廈，交通十分便利，向來深受用家歡迎，現時以全層出售，區內十分罕有，加上物業裝潢雅致，即買即用，適合用作集團總部或投資用途。

黃補充，參考2024年皇后大道中9號3宗成交，分別為針織商人相關人士以1.45億元出售該廈2301至03單位，呎價約18,575元、外資證券行家族以4,000萬元出售701單位，呎價約22,663元，以及有財團以3.1億元出售29樓全層，呎價約22,514元。

該商廈2018年曾有高層全層單位以呎價約6.18萬元沽出，為項目及全港商廈有紀錄最高呎價；相比之下，上述放售單位呎價低達七成。