西沙SIERRA SEA今截飛　發展商料收票有望突破3萬張

他續指，今輪的入票客源，主要為向隅客重新入票，亦有不少新客，大手客的比例與上期相約。

由於預計項目租金回報可觀，加上近期港元拆息下跌，供樓負擔減輕，故今期的投資客的比例較上期更多。第1B期首輪銷售後將會盡快加推，有機會周末再作新一輪銷售。對於中美關稅戰緩和，他相信對整體市場氣氛有正面幫助。

集團旗下康業服務「GO PARK Sports」總監朱國庭表示，SIERRA SEA住戶可享八折優惠，參與「GO PARK Sports」及「GO PARK Aqua」舉辦的指定運動課程、運動營，以及西沙探索之旅，包括水上運動、單車及一日遊體驗。同時，住戶專享精選運動體驗，例如高爾夫球、足球、匹克球、棍網球、滾軸溜冰、風翼衝浪等。