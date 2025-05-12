資管公司推估金價活動　有機會贏取Chiikawa 999足金

活動於今日(12日)5月12日早上9時起啟動，至5月26日晚上11時59分結束。

至於參加方法，Facebook參加者讚好「Value Partners Group 惠理集團」Facebook專頁及活動貼文，填妥網上活動表格並提交問答遊戲答案，以及估算倫敦時間5月30日早上10時30分（即香港時間5月30日下午5時30分）的「倫敦金銀巿場協會（LBMA）每金衡盎司黃金上午定盤價（美元）」，並準確列出至小數點後兩個位，在活動貼文留言「3081 價值黃金ETF」，並標記兩位朋友。

富途牛牛參加者，須關注「惠理投資」富途官方賬號及讚好活動貼文，填妥網上活動表格並提交問答遊戲答案，以及估算倫敦時間5月30日早上10時30分（即香港時間5月30日下午5時30分）的「倫敦金銀巿場協會（LBMA）每金衡盎司黃金上午定盤價（美元）」，並準確列出至小數點後兩個位，在活動貼文留言「3081 價值黃金ETF」，並使用「標記股票代碼功能」標記「3081 價值黃金ETF」。

最接近倫敦金銀巿場協會倫敦時間5月30日早上10時30分的每金衡盎司黃金上午定盤價（美元）為之勝出。惠理將於6月6日或之前，以電話或電郵通知得獎者。