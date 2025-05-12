資管公司推估金價活動 有機會贏取Chiikawa 999足金
2025年05月12日 17:30
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資產管理公司惠理集團(00806)啟動期間限定網上活動「估金價贏Chiikawa 999足金」，成功估中指定時間的黃金定盤價，即有機會贏取周大福Chiikawa兔兔999足金工藝串飾乙件，參考零售價2,100港元，得獎名額1個；每位參加者只限提交一次答案。
活動於今日(12日)5月12日早上9時起啟動，至5月26日晚上11時59分結束。
至於參加方法，Facebook參加者讚好「Value Partners Group 惠理集團」Facebook專頁及活動貼文，填妥網上活動表格並提交問答遊戲答案，以及估算倫敦時間5月30日早上10時30分（即香港時間5月30日下午5時30分）的「倫敦金銀巿場協會（LBMA）每金衡盎司黃金上午定盤價（美元）」，並準確列出至小數點後兩個位，在活動貼文留言「3081 價值黃金ETF」，並標記兩位朋友。
富途牛牛參加者，須關注「惠理投資」富途官方賬號及讚好活動貼文，填妥網上活動表格並提交問答遊戲答案，以及估算倫敦時間5月30日早上10時30分（即香港時間5月30日下午5時30分）的「倫敦金銀巿場協會（LBMA）每金衡盎司黃金上午定盤價（美元）」，並準確列出至小數點後兩個位，在活動貼文留言「3081 價值黃金ETF」，並使用「標記股票代碼功能」標記「3081 價值黃金ETF」。
最接近倫敦金銀巿場協會倫敦時間5月30日早上10時30分的每金衡盎司黃金上午定盤價（美元）為之勝出。惠理將於6月6日或之前，以電話或電郵通知得獎者。