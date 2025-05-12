美聯料次季樓市受惠租轉買及投資者入市　一手交投創6年高

展望第二季樓市，在貿易戰陰霾未散下，美聯物業首席分析師劉嘉輝預期，樓市大致靠穩，「供平過租」促使更多租客「租轉買」及投資者入市下，一手成交料按季升約13.7%，錄得約5,000宗，創6年新高；二手成交則估計有望錄約11,000宗，按季升約6.2%，則達1年高位。至於租金及樓價走勢方面，受惠租務旺季來臨，以及人才及留學生持續來港利好租務市場，料第2季租金升約3%，而樓價則輕微回調，但跌幅將收窄，延續「租升價跌」的情況。

他又指，今年首4個月樓市呈現「一手旺、二手靜」的情況，首4個月新盤成交量錄得約5,511宗，較去年同期跌16.5%，仍創6年同期次高紀錄；期內二手成交量卻回軟，料錄得約1.38萬宗，按年跌約7%。至於截至5月12日止，該行樓價指數今年跌約0.47%，較歷史高位累跌約28%。

此外，租市表現跑贏大市，隨着租務旺季重臨，部分內地生提早來港搶租，第二季租金將持續攀升；加上細單位租金回報率近數月已經重新超越按息(經絡按揭息率指數)，意味樓市「供平過租」重臨，租金升勢持續，未來租金回報率的正利差將進一步擴闊，促使更多租客「租轉買」及投資者入市。

劉氏續稱，長遠的房屋供應有機會見頂回落，政府減少賣地，未來3至4年一手私宅供應呈下調趨勢，預期發展商實際吸納土地會跟隨減少，土地供應將逐步回落，同時支撐樓市表現。為引入資金來港置業，建議政府全面放寬任何樓價的物業全數計入投資移民投資額、待物業交易完成後才繳付印花稅及設立跨境「購房通」等措施。

美聯物業分析師岑頌謙認為，「貿易戰2.0」對香港樓市的衝擊，遠低於2018年的「貿易戰1.0」，主因除了內地及香港早已就貿易戰爆發，作出心理及經濟準備外，更重要的是，兩次貿易戰發生時的香港樓市指標已有顯著的差別，如樓市已撤辣等。市場憧憬中美貿易談判取得進展，資金流入港元，近日拆息已經回落，料美國年內會減息，配合租金回報率上升及長遠供應回落等利好因素，對樓市帶來正面支持。