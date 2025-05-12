測量師料市建局山東街/地士道街項目可收8份標書

市區重建局旺角山東街/地士道街發展計劃將於周二(13日)截止投標，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，該地區地皮向來受市場追捧，預期項目可接獲約6至8份標書。

梁表示，油尖旺區住宅地皮一向受歡迎，如2020年豉油街蚊型官地接獲標書多達27份，該項目相關樓宇已建成但未有推出市場，附近亦有另一個市建局項目One Soho；該行料，旺角截標項目估值介乎約8.4億至8.7億港元。

據了解，將來項目銷售收益達25.5億元，中標財團須向市建局分紅，以住宅樓面約計，呎價約16,780元。是次分紅比例劃一為20%，為近年劃一分紅比例較低的市建局項目，發展商同時要出價競投。該發展計劃佔地約2.66萬方呎，可建總樓面約16.09萬方呎，預計提供約380伙，另設約3.07萬方呎政府、機構及社區設施樓面。綜合市場對地皮的估價，介乎約6.4億至9.3億元，樓面呎價約4,000至5,800元。