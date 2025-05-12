恒大清盤人申請撤銷轉讓CEG Holdings股份

盛建是中國恒大在英屬維爾京群島註冊成立的間接全資子公司。根據CEG清盤人及CEG Holdings臨時清盤人於2024年3月展開至目前為止進行的調查，此前中國恒大及盛建各持有1股CEG Holdings的普通股，即各持有其50%股權。於2022年12月30日，盛建以1.00美元將其持有的1股CEG Holdings的普通股(「CEG Holdings 股份」)轉讓予中國恒大。在轉讓發生當時，盛建無力償還債務，且轉讓價值大幅低於CEG Holdings股份當時的價值。

於2024年7月22日，東加勒比最高法院英屬維爾京群島高等法院商事法庭向盛建頒布清盤令，並委任共同清盤人(「盛建清盤人」)。於2024年10月下旬，盛建清盤人要求CEG清盤人把CEG Holdings股份歸還給盛建，否則盛建清盤人將向英屬維爾京群島法院申請相關命令。

考慮相關情況後，CEG清盤人及CEG Holdings臨時清盤人認為由盛建清盤人向英屬維爾京群島法院提出申請並不符合公司、CEG Holdings或盛建各自的債權人的最佳利益；相反，考慮到獲取的聯合意見中的明確意見，自願提出撤銷轉讓申請是更合理和更具成本效益的途徑。

香港高等法院已指示於2025年6月25日的上午9時30分進行預留15分鐘撤銷轉讓申請的聆訊（「撤銷轉讓申請聆訊」）。

中國恒大股份自2024年1月29日(星期一)上午10時18分起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。