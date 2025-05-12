西沙項目新一期首輪錄逾3.2萬票　超購逾199倍

大熱紅盤的人氣不減，西沙項目新一期首輪銷售已經截票，市場消息指，項目初步估算已收到逾3.2萬張入票，按周三發售160伙價單單位計，錄得超額認購逾199倍。

●西沙SIERRA SEA第1B期首輪收票收逾3.2萬票

●黃大仙薈鳴現樓示範單位首度曝光

●港島南岸第4A期海盈山開始交樓

●屯門OMA by the Sea三房連車位1,138萬元沽

●大埔林海山城四房單位售1,721萬

●屯門掃管笏凱和山單日沽3伙

●屯門掃管笏OMA OMA一房售351萬

●啟德天璽•海四房單位呎售約37,323元

●啟德天瀧累沽140伙

●日出康城GRAND SEASONS一房售454萬