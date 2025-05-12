西沙項目新一期首輪錄逾3.2萬票 超購逾199倍
2025年05月12日 21:18
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大熱紅盤的人氣不減，西沙項目新一期首輪銷售已經截票，市場消息指，項目初步估算已收到逾3.2萬張入票，按周三發售160伙價單單位計，錄得超額認購逾199倍。
●西沙SIERRA SEA第1B期首輪收票收逾3.2萬票
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，首輪銷售將於周一(12日)晚上8時截票。市場消息指，核數仍在進行中，初步估算已收到逾3.2個購樓意向登記，按明日以價單形式發售160伙計，超額認購逾199倍。發展商指，今輪的入票客源，主要為向隅客重新入票，亦有不少新客，大手客的比例與上期相約。
●黃大仙薈鳴現樓示範單位首度曝光
宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴，近期開始展開交樓程序，周一(12日)首度對傳媒開放6個現樓示範單位，及會所以供預覽。發展商是日開放6個位於26樓的現樓單位，包括2個連家具單位及4個交樓標準單位。其中一伙連家具單位為26樓H室，實用面積261方呎，屬一房間隔，室內布置採用侘寂風打造，簡潔及融入自然元素。
●港島南岸第4A期海盈山開始交樓
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，周一(12日)公布獲批滿意紙，正式啟動交樓程序，將分批向買家發出收樓通知書。項目已修訂價單，引入兩個全新付款計劃 ，總折扣優惠分別為成交價22%及17%。如買家提早成交，可額外獲成交價0.5%至最多5%的樓價回贈。
●屯門OMA by the Sea三房連車位1,138萬元沽
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周一(12日)招標售出第2座9樓A2室，實用面積942方呎，屬三房連套房間隔，連同1個車位以1,138.8萬元售出，呎價約12,089元。發展商指，買家鐘情該單位空間寬敞。
●大埔林海山城四房單位售1,721萬
●屯門掃管笏凱和山單日沽3伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周(12日)再錄得3宗成交，涵蓋2伙1房及1伙3房，實用面積375至700方呎，成交價介乎358.76萬至644萬元，呎價約9,200至9,829元，總成交金額共逾1,381萬元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目近期錄得多宗兩房及三房單位成交，顯示換樓客對實用空間的需求逐步釋放。
●屯門掃管笏OMA OMA一房售351萬
永泰地產(00369)的屯門掃管笏路項目OMA OMA，周一(12日)修訂價單4號，將2B座19樓F室的定價下調約41%至450萬元，一房間隔，連同22%折扣計，折實價351萬元，單位實用面積351方呎，呎價為1萬元。
●啟德天璽•海四房單位呎售約37,323元
市區臨海單位以逾半億元獲承接。新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周一(29日)再錄招標成交，售出第5座9樓A室，實用面積1,401方呎，採四房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價5,229萬元，呎價約37,323元。
●啟德天瀧累沽140伙
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周一(12日)再錄海景單位成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目最新售出第7座7樓B室，單位實用面積1,173方呎，成交價3,958萬元，呎價約33,743元。全盤至今累售140伙，連車位共套現約57.9億元。
●日出康城GRAND SEASONS一房售454萬
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(12日)錄得第1A座9樓F室的成交，單位實用面積323方呎一房，以454萬元獲承接，呎價約14,056元。