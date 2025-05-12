泓景臺兩房劈價65萬沽出　呎價守1.4萬元

二手買家加快入市減價貨，長沙灣泓景臺兩房單位，放盤約1個月，降價65萬元，即以615萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨表示，西灣河欣景花園1座低層F室，用實用面積約652方呎，原業主叫價約830萬元，議價後獲用家以692.8萬元承接，呎價約10,626元，原業主於2009年9月以約368萬元購入。

●中原梁嘉駿指，鰂魚涌逸樺園1座低層D室，實用面積約614方呎，兩房間隔，放售數月，最終以1,070萬元成交，呎價約17,427元，新買家為用家，原業主於2019年以1,280萬元購入，單位約6年帳面貶值約16%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園12座中層E室，實用面積約871方呎，套三房設計，望樓景為主，成交價1,060萬元，原業主叫價1,150萬元，減價90萬元成交，減幅約7.8%，呎價約12,170元。

●中原林龍南表示，天后維多利中心3座中層A室，實用面積約666方呎，三房間隔，以890萬元成交，呎價約13,363元，新買家為用家，原業主於1993年7月以290萬元買入。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺8座低層D室，實用面積約434方呎，兩房間隔，最初叫價約680萬元，放盤約1個月後吸引區內客洽詢，雙方經議價後以615萬元成交，呎價約14,171元，新買家為區內首置客。

●中原黃家全表示，奧運站凱帆軒1座極高層D室，實用面積約450方呎，兩房設計，以710萬元成交，呎價約15,778元，原業主於2019年7月以965萬元購入，近6年帳面需蝕讓255萬元離場。

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新界區

●中原何俊傑表示，將軍澳日出康城LP6第2座高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，最初叫價720萬元，期間曾多次調整叫價，減至630萬元才獲洽購，最終以628萬元成交，呎價約12,585元，近7年帳面貶值約24%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋安寧花園2座中層F室，實用面積約583方呎，三房間隔，未補價第二市場去年7月叫價448萬元，以385萬元成交，減幅約14%，呎價約6,604元，新買家為同區綠表客。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山嵐岸5座中層C室，實用面積約660方呎，套三房間隔，原先叫價約758萬元，日前以708萬元易手，呎價約10,727元，新買家為用家。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦龍苑C座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約500萬元，議價後以462.8萬元易手，呎價約7,175元，新買家為區內用家。

●中原黃一鋒表示，大圍柏傲莊2B座高層A室，實用面積約663方呎，套三房間隔，原先叫價約1,550萬元，最近減至1,300萬元，最終以1,268萬元沽出，呎價約19,125元，約5年帳面貶值約4.8%。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉田苑愉群閣中層2室，實用面積約568方呎，三房間隔，望市景，已補價自由市場叫價620萬元，放盤約5個月，成交價528萬元，累減92萬元，呎價約9,296元，原業主持貨約8年，帳面虧蝕72萬元，期內跌價約12%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城43座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤約7個月，叫價420萬元，累減22萬元，減幅約5.2%，以398萬元成交，呎價約13,092元。

●中原周志華稱，粉嶺碧湖花園3座低層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，日前議價後以368萬元獲承接，呎價約9,200元，新買家為上車客，原業主以2021年以526萬元購入，約4年帳面蝕158萬元，貶值約30%。

●中原王勤學表示，過去的周末元朗兩日合共得7宗二手買賣，包括豐裕軒低層C室，實用面積約384方呎，兩房間隔，叫價365萬元，零議價沽出，呎價約9,505元。

●中原指，元朗Grand YOHO5月錄約8宗二手買賣，包括8座高層E室，實用面積約529方呎，兩房連梗廚間隔，叫價850萬元，減價60萬元，以790萬元沽出，呎價約14,934元，新買家為區內租客，原業主持貨約4年，帳面蝕357.4萬元。

●美聯郭展鵬表示，元朗大廈中層6室，實用面積約615方呎，叫價450萬元，獲用家以372.8萬元入市，呎價約6,062元，原業主1999年持貨至今轉手，物業帳面升值逾4倍。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居4座高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，向西南，叫價456萬元，放盤約10日，減價36萬元，即以420萬元沽出，呎價約7,692元，原業主持貨約8年，帳面蝕46萬元，單位期內貶值約10%。

●美聯梁浩文表示，屯門豫豐花園1座低層D室，實用面積約568方呎，曾叫價448萬元，減價至430萬元成交，呎價約7,570元，原業主於2020年以582萬元購入，帳面蝕152萬元，貶值約26.1%。

●美聯何振榮表示，荃灣海之戀5C座高層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，累減55萬元，獲區家庭客用家以883萬元購入，呎價約16,413元，原業主於2017年9月以937.8萬元購入，持貨近7年轉手帳面貶值近6%。

●中原王春江指，荃灣綠楊新邨H座高層7室，實用面積約451方呎，兩房間隔，原業主早年買入單位自住，後來已換樓，單位一直空置，最近才決定賣樓，叫價560萬元，甫放盤即獲租客零議價承接，呎價約12,417元。

●利嘉閣曾定杰稱，青衣居屋青宏苑B座高層4室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望海景，新買家為綠表客，單位開先於未補價第二市場開價560萬元，最後以518萬元成交，呎價約10,257元。

●中原曹嘉華表示，東涌昇薈錄本月首宗成交，單位為9座低層C室，實用面積約670方呎，兩房間隔，叫價798萬元，議價後以740萬元成交，減價58萬元，呎價約11,045元，新買家為外籍機租人員。

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