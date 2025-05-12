美股早段大漲　道指升逾千點　納指飆近4%

中美貿易談判取得實質進展，利好金融市場表現。美股3大指數周一早段揚升，道指1,015點，報42,265點；標指升155點或2.75%，報5,815點；納指升690點或3.85%，報18,619點。港股夜期則回吐部分升幅，現報23,375點，跌25點，低水174點。

此前擔心貿易戰可能引發全球經濟衰退的投資者感到寬慰，市場風險情緒顯著改善。富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble表示，貿易戰短期緩解對市場來說是鼓舞的訊號，有助恢復市場信心。

Rumble指出，儘管只是暫時減稅，但這反映整體有效關稅負擔顯著轉變。中美之間的高關稅制度已造成重大破壞，減少兩大經濟體的雙邊貿易，並增加全球經濟普遍放緩風險。儘管目前兩個經濟體都尚未接近崩潰邊緣，但整體關稅大幅降低，將有助緩解此風險。美國政府可能會繼續透過延長減稅和其他旨在支持家庭支出的財政措施來支持需求。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)正考慮向今年稍後推出的iPhone系列產品加價，主因新功能推出，而包括iPhone Pro和Pro Max機型在內的高階手機將會在中國生產。Apple股價周一早段升4.74%，報207.66美元。

其他大型科技股同樣揚升，其中，英偉達漲3.85%，網購巨頭亞馬遜升逾7%。另外，Shopify獲納入納斯達克100指數，其股價升逾9%。