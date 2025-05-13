施羅德：美國政府加持　黃金升勢料未止

黃金的基本面已長期呈現正面迹象，透過有效地擺脫美國作為儲備貨幣發行國的角色，美國總統特朗普正在為這些趨勢加持。長期的環球地緣政治及財政趨勢有可能推動黃金市場出現強勁的牛市，但須重申，如果金價不大幅上升，金市的規模根本不足以吸收在全球同步出現的買盤。特朗普正在加速並增強這項全球同步競標的潛力。

在基本預測情景下，特朗普的保護主義議程具有周期性滯脹特質。滯脹爲風險資產帶來痛苦，但往往非常利好黃金。從整個大局來看可能更具震撼性。特朗普明確表示，美國想要的不是自由貿易，而是平衡貿易。這種對貿易逆差的排斥是對全球化最嚴厲的謝絕，亦可視為對以美元為中心的環球貨幣體系實質上的排斥。

這種以美元為主要交易貨幣的現狀所產生的最大影響之一，就是將美元計收入回流到美元資產，主要是美國國債，這些資產被視為避險資產，也是環球金融體系的基石。海外持有的美國股票和私人信貸資產也非常龐大。

當前對環球貿易體系的關稅衝擊，可能會導致大量資金回流，同時人們開始質疑美元資產現在到底有多「安全」，或美國經濟前景相對有多光明。在缺乏可靠替代品的情況下，預期黃金將成為這種回流趨勢的主要受惠者。自去年初出現突破以來，金價一直反覆創新高，截至今年第一季，金價表現尤其出色，4月曾觸及每安士3,500美元。

值得再次強調的是，在各國央行需求已經很強勁、全球投資需求同樣強勁的情況下，金價很容易大幅上漲，從而增加回收供應並減少珠寶需求，以平衡黃金市場。即使價格大幅上漲，礦產供應也無法迅速回應。儘管金價已創歷史新高，但礦產供應量基本上與2018年的水平持平。在12個月前，預測2030年黃金達到5,000美元的價格並不令人感到誇張。現在，這個價格則顯得較為保守。

對於黃金相關股票而言，目前的價格很有可能轉化為廣泛股票市場中任何行業板塊最大的盈利和自由現金流增長。儘管如此，投資者仍以有紀錄以來最快的速度被動拋售黃金相關股票。單單在今年首季，就有24億美元的資金從被動式產品中出清。

然而，沒有其他主要大宗商品的價格能夠接近其歷史實際最高價，更遑論超過它了，這是因為黃金作為貨幣資產而非大宗商品資產而上漲。隨着金價創下歷史新高，預示着黃金生產商的利潤率也有望創下歷史新高。

施羅德投資金屬基金經理James Luke