宏利：5大主題主導全球市場

在目前充滿挑戰的市場環境中，投資策略與資產配置愈來愈需要從宏觀經濟角度出發，關注關稅政策、經濟衰退風險，以及地緣政治等因素的影響，故此梳理今年5大關鍵宏觀主題，為投資者提供策略啟示。

一、貨幣政策走向難料。近年，全球央行政策走勢反覆不定，市場對未來利率變動的預期頻繁調整。經濟增長與通脹數據波動加劇，加上新冠疫情後供應鏈問題未解，令央行更依賴短期數據，政策操作趨於被動。在通脹壓力上升與增長風險偏弱的背景下，各國央行需在穩增長與控通脹間作出更複雜的取捨。貨幣政策的不確定性將持續推高債券市場波動，削弱其避險功能，尤其是短期政府債券。

二、央行對降息更為審慎。在物價高企的環境下，全球主要央行對進一步寬鬆政策保持克制，即使經濟放緩，也未必願意重啟超低利率時代。雖然利率仍是收益來源，但投資者不應期望重現過去寬鬆周期中的資產升值空間，未來央行實施零利率或負利率的可能性已大為降低。

三、央行政策分化加劇。未來全球央行將因應各自經濟狀況採取差異化策略。加拿大與歐洲央行已啟動降息，而美國聯儲局按兵不動，日本央行則仍處於升息軌道之外。這種政策分歧可能導致息差擴大與匯率波動升溫，為利率與外匯市場創造相對價值機會。投資者應留意匯率對投資組合的潛在風險與對沖策略。

四、財政赤字或成常態。美國及其他主要經濟體的財政赤字持續高企。美國的減稅與刺激政策、歐洲因應地緣風險增加國防開支，以及中國、日本推出的各項財政措施，均加劇債券供應壓力。對投資者而言，應關注那些透過財政支出刺激內需、帶動經濟增長的市場，相關國家的股權與信用資產可能具有更佳的回報潛力。

五、全球化退潮，非美市場浮現機會。隨着中美關係緊張與政策推動去全球化，資本與貿易活動逐漸區域化。美國重塑本地供應鏈，使投資者重新評估美股配置比例。同時，歐洲與亞洲(尤其日本)資產吸引更多長期資金流入，反映非美市場投資吸引力正上升。投資者應重新審視對非美市場的配置，包括考慮匯率變動帶來的風險與機會。

今年的市場環境雖充滿不確定性，卻也蘊藏轉機。投資者應採取靈活、多元及風險可控的資產配置策略，掌握估值修正、政策變化與增長趨勢所帶來的投資機遇，方能在變幻的市況中穩健前行。

宏利投資管理多元資產方案團隊高級環球宏觀分析師Erica Camilleri