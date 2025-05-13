北森控股預期年度虧損收窄

在剔除可贖回可轉換優先股的公允價值變動、以股份為基礎的付款、收購相關無形資產攤銷及相關稅項影響後，預計集團將錄得2025財年的經調整虧損淨額(非國際財務報告準則計量)介乎約2,380萬至約5,550萬元，較2024財年的經調整虧損淨額約1.054億元，減少介乎約47.3%至77.4%。

另外，預期2025財年錄得收入介乎約9.231億至約9.659億元，較2024財年的收入約8.547億元，增幅約為8%至13%；年度經常性收入介乎約8.901億至約9.265億元，較2024財年的年度經常性收入約7.565億元，增幅約為17.7%至22.5%；訂閱收入留存率預計達至約105%至107%。

預計集團於2025年財年的經營現金流將轉為正數，達到約6,560萬至約8,490萬元，而2024財年為經營現金淨流出約8,250萬元。