北森控股預期年度虧損收窄
2025年05月13日 08:15
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北森控股(09669)預期截至2025年3月31日止年度公司擁有人應佔虧損介乎約1.305億至約1.957億元人民幣(下同)，而2024財年的公司擁有人應佔虧損則約32.086億元，虧損減少主要由於公司可贖回可轉換優先股公允價值變動產生的虧損及以股份為基礎的付款較2024財年減少介乎約29.555億至約30.152億元。
在剔除可贖回可轉換優先股的公允價值變動、以股份為基礎的付款、收購相關無形資產攤銷及相關稅項影響後，預計集團將錄得2025財年的經調整虧損淨額(非國際財務報告準則計量)介乎約2,380萬至約5,550萬元，較2024財年的經調整虧損淨額約1.054億元，減少介乎約47.3%至77.4%。
另外，預期2025財年錄得收入介乎約9.231億至約9.659億元，較2024財年的收入約8.547億元，增幅約為8%至13%；年度經常性收入介乎約8.901億至約9.265億元，較2024財年的年度經常性收入約7.565億元，增幅約為17.7%至22.5%；訂閱收入留存率預計達至約105%至107%。
預計集團於2025年財年的經營現金流將轉為正數，達到約6,560萬至約8,490萬元，而2024財年為經營現金淨流出約8,250萬元。