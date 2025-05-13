陳炳強：恒指難破關稅戰前高位　舜宇不宜追入

中美就化解貿易戰取得重大突破，兩國同意削減關稅90日，帶動港股上日急升，惟周二（13日）早段回吐；資深股評人陳炳強認為，兩國達成協議後，大幅紓緩市場緊張情緒；不過陳指出，關稅雖得以削減，但仍然存在，加上中美關係仍存在一定變數，中、港市場難以完全回到關稅戰前的狀態；因此，他認為恒指難以突破關稅戰前高位，上望空間有限，建議中長線投資者，宜趁彈減持港股。

隔晚油價回升，而國際金價則出現回調。他認為，在中美初步達成貿易協議後，美方與其他國家談判亦會陸續出現進展，但強調關稅仍然較貿易戰前高。有見及此，陳相信油價在環球經濟增長放緩及政治考量等因素影響下，難以大幅上升。

至於金價，隨着避險情緒降溫及美匯上升，陳預料金價短線仍有壓力，現價值博率不高，有意吸納的投資者應該先作觀望。他又提醒持有相關資產的投資者，金價一旦跌穿每安士3,200美元水平，就需開始離場止蝕。