港府代表出訪杜拜　洽組代表團參與香港金融科技周

財經事務及庫務局兵分兩路，局長許正宇在中東卡塔爾訪問，副局長陳浩濂則相隔約一年再訪阿聯酋杜拜，並分別與杜拜國際金融中心管理局首席執行官Arif Amiri和杜拜經濟和旅遊部行政總裁Hadi Badri會面，就兩地金融發展的最新形勢交換意見，及探討未來進一步加強合作。

加強合作方向包括如何在互相支援對方企業在自己市場尋找商機的現有基礎上以科技平台直接對接兩地的金融科技企業社群，以及討論杜拜組織代表團出席今年11月香港金融科技周(FinTech Week)的安排和預期效果。

陳浩濂率領逾30人的金融科技、投資公司、投資推廣署和數碼港組成代表團，到杜拜出席當地年度金融科技盛事「杜拜金融科技峰會（Dubai FinTech Summit）」。是次出訪是延續陳氏2023年代表財庫局與杜拜經濟和旅遊部簽署的諒解備忘錄，當中包括雙方同意互派代表參與香港金融科技周與杜拜金融科技峰會，善用兩地市場的獨特優勢，推動更具活力的金融科技發展。

他接受當地傳媒訪問時表示，是次峰會不但讓香港有機會分享香港在政策、監管及市場推動方面的進展，也讓香港能夠向中東地區充滿活力的金融科技創新取經，相信透過更緊密的跨境對話與合作，有助發掘更多解決方案，推動全球金融市場邁向更可持續的未來。