自動系統出資300萬美元投資ATW基金

自動系統( 00771 )公布，其全資附屬GDB International Investment Limited上月29日簽立一份協議，以購入ATW Feeder Fund V (BVI) LP(ATW基金)之有限合夥權益。認購協議已於昨日(12日)獲ATW Partners Fund V GP LLC(普通合夥人)接納，因此GDB International Investment Limited成為其有限合夥人之一，資本承擔為300萬美元。這項策略性投資符合集團資本增長及投資組合多元化的目標。

普通合夥人於英屬處女群島成立合夥企業。成立合夥企業目的是透過合作投資於多元化的資產類別，同時充分利用所有合夥人的綜合專業知識和資源，以實現資本增長和升值。

作為有限合夥人，公司的目標是實現穩定的資本增長，為集團的投資取得具吸引力的回報，同時透過多元化投資將風險降至最低。公司旨在與積極管理基金且經驗豐富的普通合夥人合作，使公司能夠充分利用彼等的專業知識和眼光。透過參與合夥企業，董事會認為上述認購事項符合集團的財務目標、增強集團的投資組合。