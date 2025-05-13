美團外賣服務Keeta將進軍巴西　擬5年投入78億元

他指出，巴西是一個極具潛力的市場，Keeta將致力提升當地消費者體驗、促進合作餐廳發展，並為當地創造更多就業機會。正如在亞太和中東地區，集團在外賣行業的有益經驗和先進技術能讓用戶受益，並讓公司倍感興奮，也期待能為巴西消費者提供更多選擇，且為當地經濟的增長做出貢獻。

根據投資協議，Keeta將於巴西建設全國即時配送網絡，為用戶帶來更優質的外賣服務體驗。同時為合作夥伴提供綜合服務、多樣化的營銷工具及數碼化營運系統，以支持餐飲商戶的業務發展。

Keeta先後進軍香港及沙特阿拉伯市場。其中，在香港發展兩年，Keeta與餐廳合作夥伴共同增長，助餐廳在平台的銷售額翻了一番。2024年9月Keeta在沙特阿拉伯上架後，已覆蓋當地所有核心城市，用戶數和訂單量增長迅速，進駐平台的商戶持續增加。