大摩：美股尚未安全　持久反彈需4因素　現僅2項有進展

摩根士丹利指，市場對美國股市的信心正改善，但投資者仍不能過早掉以輕心。大摩策略員Michael Wilson領導的團隊在報告表示，要維持更持久的反彈，需要4項因素，但目前只在其中兩方面見到進展。

他們指，圍繞中美貿易協議的樂觀情緒，以及盈利修正趨穩；清單上另外兩項──聯儲局採取更鴿派立場，以及10年期國債孳息率在沒有經濟衰退數據的情況下降至4%以下，仍未實現。

聯儲局主席鮑威爾上周重申，央行在貨幣政策寬鬆上採取觀望態度，10年期國債孳息率現時已超過4.4厘，「我們認為10年期國債孳息率高於4.5厘，將對估值構成逆風因素。」

在全球貿易戰擔憂下，標指自2月觸及高位以來，下挫近19%，不過隨華府啟動與貿易夥伴的談判，該指數已收復約一半跌幅。

根據大摩分析，關稅問題在業績期成為企業關注焦點，在業績電話會議的相關提及次數創紀錄。此外，約30家企業因關稅不確定性，而撤回或暫停業績指引，尤其集中在汽車、耐用品及工業等行業。惟策略師指，這些股票在公布業績以來平均是上升。

對於Wilson而言，既然標指已突破此前5,500點的阻力位，重回「解放日」前的5,500至6,100點區間，未來更具意義的上升空間，將取決於中美貿易協議，以及盈利修正的重新加速。

策略師們表示，自約一個月前這輪反彈開始以來，標指面臨的下一個、也是最重要的技術考驗，將是200日平均線與100日平均線(5,750至5,800點)的交匯點。