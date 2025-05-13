大和：恒指再上行空間有限　看好百濟神州及瑞聲等

大和發表港股策略報告，指5月10至11日在瑞士日內瓦舉行的首輪中美貿易談判成果遠超投資者預期。該行對中國今年國內生產總值(GDP)及出口增長預測，分別上調至4%及0.6%。

大和表示，從長期角度看，重申恒指再上行空間有限，原因是內地滬綜指及恒指已超過該行2025年中期目標(對恒指今年中目標22,700點)，並接近其年底目標(對恒指今年底目標24,000點)。該行相信，兩個市場2%和7.5%的按年盈利預測，已反映美國關稅降低的假設。

此外，雖然首次中美談判的政策基調積極，但該行預計未來貿易談判仍將反覆，因雙方在貿易順差及技術限制等領域仍存在分歧。最後，中美貿易談判的積極進展，可能降低強力刺激措施的緊迫性。

值得注意的是，南向投資者自今年以來一直是香港市場流動性提供者，在昨日(12日)市場上升中顯著減持股票倉位，南向資金淨流出飆升至185億港元，創下4年多以來新高，顯示投資者獲利回吐的壓力上升。技術面分析顯示，大和續預計恒指在24,000至25,000點面臨強勁阻力。