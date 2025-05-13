九倉吳天海：關稅戰無贏家　對港影響未浮現　今年樓市仍有機會

對於船公司航線布局不利香港的局面會否改善，吳天海於股東會後表示，船公司的航線布局在去年已定好，與關稅戰無直接關係；華南運往美國的航運中，香港所佔份額較低，直接的影響較低，香港會做較多亞洲短線航運；如果整個大灣區去美國的貨量大減、攤薄貨源，競爭自然增加，雖然屬間接影響，不過一定會影響香港。

本港樓市方面，吳天海認為，要分兩部分，400萬港元以下樓價的單位受惠印花稅優惠；單價逾億元計的超級豪宅市場氣氛有改善；至於介乎最平與最貴這兩極之間的樓盤，則要視乎地點、供應及定價，仍有市場機會。

至於內地房地產，吳天海指，寫字樓供應遠超需求，租金難以重拾升勢；個别城市住宅銷情不錯，高質素二手樓開始入市，連同一手市況，前景樂觀，供應方面，有傳中央將推行現樓銷售制度，觀望落實時間、政策細節及執行情況，日後業界要重新適應沒有預售回款下的資金安排，仍相信內地樓市會有穩定及健康發展。

問及會否加大內地住宅市場投資，他坦言，現樓銷售制度是重大政策，會改寫行業生態環境，希望再多了解政策會否落實、執行及如何執行，但整體而言，認為市場健康及有機會。

內地商場方面，吳天海表示，重點城市首季零售總額按年有中單位數升幅，即上升約4至6%，表現健康，但當中包括網上零售及實體零售對手，競爭仍激烈；酒店不太差，但房價下跌，未見改變迹象，入住率則平穩。