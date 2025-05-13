汪敦敬：樓市6策重拾香港財富密碼

筆者在此提出6方面建議給予香港政府，希望重拾房地產這個重要的財富密碼。

(1)平衡供應

政府曾推行「勾地政策」，結果失去了房產供應的主導權，若以無限供應去對付供應不足，在從政情感上是對的，但當遇上供應太多時，樓價已經不可負擔到建築成本，而且過去追求大量供應的同時，可能已搶高了建築成本。

(2)合適而受控的炒家起動力

政府可好好管理炒家的副作用，如過分炒賣和以訊息影響市場，亦可善用炒家立功，尤其市場差的時候，確保市場上有炒家動力便確保市場較快復原。例如在2003年，很多炒家接收了銀主盤，把破舊的銀主盤裝修，新買家可借9成按揭上會買有裝單位，更為市場創造了成交和生命力。

(3)活躍的轉流率

大部分社會財富都是根據房地產的成交轉流去重新分配，成交牽涉的板塊愈多，財富就會分配得愈均勻，限制成交即是限制了財富分配和流動。如果想解決貧富懸殊的問題，不可能接受現在的低成交量。

(4)一二手要平衡分配市場

現在市場太重視一手樓，令到小業主分配財富機率減少。其實二手轉流率低，最後會令一手成交減少。如果二手市場能夠活躍，最終市場得到不同成交，而財富亦因此分配，筆者認為政府應該要在管制以外的不同環節上令到市場更均勻分配。

(5)銀行必須提供有力和有效的按揭

一個好的市場必須要有融資作配合，而不同板塊轉流率裏面往往出現個別板塊難借按揭，很多時銀行不太與市場同步，政府要作出監管和協助。

(6)政府要提供清晰的市場藍圖

政府對市場的前景取態，將影響銀行的按揭鬆緊和發展商是否進取。政府在未來市場藍圖上宜給予清晰的方向，令到市場「夠膽」做一些長遠的部署。